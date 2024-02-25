انت الأن تتابع خبر حالة الطقس الساعات القادمة .. الأرصاد تعلن عن تحذير مفاجئ قبل لحظات والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الأحد 25 فبراير 2024، في ظل التغيرات المناخية التي تضرب كافة المناطق في الفترة الحالية.وأشارت هيئة الأرصاد في البيان الذي نشرته على الصفحة الرسمية التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الأحد 25 فبراير الجاري ،سيشهد استقرار في قيم في درجات الحرارة حيث طقس بارد في ساعات االصباح على القاهرة الكبرى والوجه البحر وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائلا للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة على أغلب الأنحاء وذلك في ساعات المساء.
حالة الطقس الساعات القادمة
- وأكدت الهيئة أن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الأحد 25 فبراير 2024 أنه سيكون هناك الشبورة المائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، لذا يجب على السائقين توخي الحذر أثناء القيادة، علاوة على سقوط أمطار متفرقة الأماكن