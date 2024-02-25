انت الأن تتابع خبر حالة الطقس الساعات القادمة .. الأرصاد تعلن عن تحذير مفاجئ قبل لحظات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الأحد 25 فبراير 2024، في ظل التغيرات المناخية التي تضرب كافة المناطق في الفترة الحالية.وأشارت هيئة الأرصاد في البيان الذي نشرته على الصفحة الرسمية التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الأحد 25 فبراير الجاري ،سيشهد استقرار في قيم في درجات الحرارة حيث طقس بارد في ساعات االصباح على القاهرة الكبرى والوجه البحر وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائلا للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة على أغلب الأنحاء وذلك في ساعات المساء.

حالة الطقس الساعات القادمة