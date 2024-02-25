انت الأن تتابع خبر قرار عاجل من التعليم بشأن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 : خلي بالك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 ستظل كما هي دون تغيير عن العام الدراسي الماضي. حيث ستتضمن الأسئلة 30% للمستويات العقلية البسيطة و 70% للمستويات المتوسطة والعليا. وستتدرجالأسئلة من الصعب إلى الأسهل حسب طبيعة كل مادة، وتشمل جميع جزئيات المنهج الدراسي من بداية العام إلى نهايته. كما ستتكون الأسئلة من 85% اختيار من متعدد و 15% مقالية، حسب طبيعة كل مادة دراسية.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

تواصل وزارة التعليم إتاحة الفرصة لطلاب الثانوية العامة لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات 2024. وكان من المقرر أن يتم غلق باب التقدم يوم الخميس الماضي 22 فبراير الجاري، لكن موقع الوزارة لا زال يعمل لاستقبال الطلاب الذين لم يقوموا بتسجيل استمارة التقدم للامتحانات خلال الفترة الماضية. وشددت الوزارة على ضرورة الانتهاء من تسجيل الاستمارة الإلكترونية، حيث أن من يتخلف عن تسجيلها سيفقد فرصة دخول الامتحان.

رابط تسجيل استمارة التقدم