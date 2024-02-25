انت الأن تتابع خبر سبب غرق معدية نكلا.. معلومات كثيرة عن الحادث وعدد الضحايا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نكشف سبب غرق معدية نكلا وكل التفاصيل الخاصة بالحادثة المأساوية التي هزت قرية نكلا بمحافظة الجيزة، حيث اختل توازن مركب صيد أهالي كان يقل 13 عاملاً، مما أدى إلى غرق ثمانية منهم، بينما تم إنقاذ خمسة آخرين بمساعدة الأهالي.

سبب غرق معدية نكلا

وكان 13 عاملاً من قرية ميت الديبة بكفر الشيخ، يستقلون مركب صيد أهالي لنقلهم إلى مقر عملهم في عزبة ربيع بنكلا الجيزة. وخلال عبورهم نهر النيل، وسبب غرق معدية نكلا هو اختلال توازن المركب بشكل مفاجئ، مما أدى إلى غرق ثمانية منهم، بينما تمكن خمسة آخرون من النجاة بمساعدة الأهالي.

وتلقت شرطة منشأة القناطر بلاغاً من النجدة يفيد بغرق المركب، فهرعت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث. ودفعت وزارة الصحة 10 سيارات إسعاف، حيث تم نقل 4 مصابين إلى مستشفى مبارك المركزي، ومازال أحدهم يتلقى العلاج، بينما غادر الثلاثة الآخرون بعد تلقيهم العلاج.

أسماء ضحايا غرق معدية نكلا بالجيزة

وجميع ضحايا الحادث من عمال قرية ميت الديبة وهي التابعة إلى محافظة الجيزة، وتتراوح أعمارهم بين 25 و 35 عامًا. وتشمل أسماء الضحايا:

أيمن عبد السيد سلامة مصطفى (كهربائي).

إيهاب محمد عبد النبي قطب (نجار).

حمدي أسامة حمدي محمد (نجار).

زكريا كامل محمد احمد (نجار).

سامي فؤاد عابدين قطب (نجار).

سيف إبراهيم هنداوي سعد (نجار).

عبد الرحمن ياسر فتحي عبد الوهاب (نجار).

محمود إبراهيم محمود خليل (نجار).

محمود محمد السيد محمد (ضابط أمن صناعي).

وتدخلت لجنة الإغاثة بـ 10 بن صياد وعدد من القوارب الخاصة للمساعدة في عمليات الإنقاذ. كما تم انتشال جثتي اثنين من الضحايا هما: