ناصر منسى يتقدم للزمالك فى مرمى أبو سليم الليبى بعد 7 دقائق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 فبراير 2024 06:36 مساءً - سجل ناصر منسى، مهاجم الزمالك، هدف التقدم لفريقه أمام أبو سليم الليبى فى الدقيقة 7 من عمر المباراة التي تجمعهما حالياً باستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من..

حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - سيد عبد الله "نيمار"، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما، خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وياسر حمد ومهاب ياسر وترافيس موتيابا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.