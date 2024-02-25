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ناصر منسى يتقدم للزمالك فى مرمى أبو سليم الليبى بعد 7 دقائق

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 فبراير 2024 06:36 مساءً - سجل ناصر منسى، مهاجم الزمالك، هدف التقدم لفريقه أمام أبو سليم الليبى فى الدقيقة 7 من عمر المباراة التي تجمعهما حالياً باستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من..

 

حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - سيد عبد الله "نيمار"، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما، خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وياسر حمد ومهاب ياسر وترافيس موتيابا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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