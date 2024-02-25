رئيس الوزراء يلتقي أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 فبراير 2024 07:44 مساءً - يلتقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية.

ووجه "مدبولي"، بخطة للإفراج التدريجي عن السلع الموجودة في الجمارك والأولوية للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف.

كما وجه، بسرعة عقد اجتماع بين وزارت المالية والتموين والزراعة؛ للتوافق على سعر توريد أردب القمح وعرضه على مجلس الوزراء قريبًا.