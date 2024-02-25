حتى 21 مارس.. التموين تمد فترة الأوكازيون الشتوى 2024 أسبوعين إضافيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 فبراير 2024 07:45 مساءً - أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجاره الداخليه قرار وزاريا بمد فترة التصفية الموسمية الأولى للأكازيون الشتوى 2024 لمدة أسبوعين إضافيين على أن ينتهي في 21 مارس بدلا من 5 مارس 2024.

وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى، إن عدد المحال التي شاركت في الأوكازيون حتى الآن وصل إلى ما يقرب من 3 الآف محل متنوع، ما بين ملابس ومصنوعات جلديه وأداوات منزلية، وأن قرار الوزير بمد الأوكازيون الهدف منه تنشيط التجارة الداخلية، واستفاده المواطن من التخفيضات الموجودة به.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرارا ببدء الأوكازيون الشتوى 2024 لمدة شهر، وأن يكون لكل محل أسبوعين، كما شدد القرار على إلزام الجهات المشاركة فى التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية، مع إعلان الجهات المشاركة عن ثمن السلعة المعروضة للبيع فى التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلعة خلال الشهر السابق على التصفية.

وقال أحمد أبو الفضل رئيس الإدارة المركزية للرقابة إن الأوكازيون يزيد من القوة الشرائية للمواطن بسبب التخفيضات الموجودة على السلع، كما أن توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين للجهات الرقابية هى التأكد من جودة المنتج ووضع سعرين على السلعة سعر قبل الاوكازيون وسعر بعد دخول المحال فى الاوكازيون و ان مديريات التموين بالمحافظات تستقبل الطلبات من اصحاب المحال التجارية التي ترغب بالمشاركة فى الاوكازيون.