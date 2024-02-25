التضخم يوم الاثنين والدين العام الثلاثاء.. ننشر جدول جلسات الحوار الوطني

- 1/2
- 2/2
احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 فبراير 2024 07:45 مساءً - استجابة لدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنطلق غداً الإثنين، وعلى مدار أربعة أيام، جلسات الحوار الاقتصادي، بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين، في المحاور التالية: التضخم وغلاء الأسعار-الدين العام وعجز الموازنة - أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة- العدالة الاجتماعية، وذلك انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم ومواجهة التحديات وخصوصاً الاقتصادية.
انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم ومواجهة التحديات وخصوصاً الاقتصادية.
واستجابة لدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،