التضخم يوم الاثنين والدين العام الثلاثاء.. ننشر جدول جلسات الحوار الوطني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 فبراير 2024 07:45 مساءً - استجابة لدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنطلق غداً الإثنين، وعلى مدار أربعة أيام، جلسات الحوار الاقتصادي، بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين، في المحاور التالية: التضخم وغلاء الأسعار-الدين العام وعجز الموازنة - أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة- العدالة الاجتماعية، وذلك انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم ومواجهة التحديات وخصوصاً الاقتصادية.