نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان هام من "التعليم" بشأن موعد إجراء امتحانات المواد غير المُضافة للمجموع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع اللجنة المسؤولة عن وضع جداول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023\2024.

وقد وجّه “حجازي” اللجنة، بمراعاة الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشُعب المختلفة؛ حتى يُتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.

كما وجّه الوزير، بإجراء امتحانات المواد غير المُضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك، على أن تبدأ يوم الإثنين الموافق 10/ 6 /2024، حتى يُتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المُضافة للمجموع، المُقرر انطلاقها يوم السبت الموافق 22 / 6 / 2024.

ولفت وزير التعليم إلى عقد اجتماعٍ مع اتحاد طلاب مصر؛ لمناقشة جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة قبل الإعلان عنه، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن جدول الامتحانات للطلاب قريبًا.