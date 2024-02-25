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أحمد جودة - القاهرة - بنك مصر يطرح وظائف جديدة للشباب.. تعرف على التفاصيل،بنك مصر يعلن عن توافر فرص وظائف متميزة لدور متخصصي تكامل البيانات، حيث يسعى البنك إلى استقطاب مهنيين متميزين لتعزيز فريقه الفني، يأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك لتعزيز القدرات التكنولوجية وتطوير قوته العاملة.

يسعى البنك إلى جذب الكفاءات التقنية المميزة وتوفير بيئة عمل محفزة للابتكار والتطوير المستمر. إذا كنت مهتمًا بالانضمام إلى فريق العمل، يُرجى تقديم طلبك عبر الوصلة المتاحة في الإعلان الخاص بهم على منصة LinkedIn.

وظائف للشباب في بنك مصر

جمع متطلبات التحويل والتحميل والتخزين (ETL) هو جزء أساسي في عملية تحليل البيانات وتخزينها بكفاءة وفعالية. تتضمن هذه العملية عدة خطوات رئيسية تضمن دقة وتوافق البيانات، من بينها:

تصميم وتطوير واختبار ودعم عمليات.

تصميم عمليات مستوى الخدمة.

الإرشاد أعضاء الفريق.

تطوير وثائق التسليم.

تمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع أدوات تحليل البيانات على الإنترنت.

إن إنجاز عملية التحويل والتحميل والتكامل (ETL) بفعالية يحتاج إلى فهم شامل لاحتياجات البيانات، بالإضافة إلى تطبيق أفضل التقنيات في خطط العمل وتطبيقها وتدوينها بدقة للتأكد من جودة البيانات المحفوظة ومصداقيتها.

ما هي المؤهلات والخبرات المطلوبة؟

إليكم فيما يأتي الشروط المطلوبة للقبول في وظائف بنك مصر:

تشترط هذه الوظيفة حصول المتقدم على شهادة البكالوريوس في مجال علم الحاسوب أو هندسة الحاسوب كشرط أساسي للتأهيل.

يفترض أن يمتلك المرشح تجربة في ميدان إدارة المعلومات لفترة تتراحل بين لا شيء وثلاث سنوات، بشكل أساسي في نطاق تحقيق التكامل والتعامل مع البيانات وكذلك في مساندة برمجيات المعلومات.

مميزات وظائف بنك مصر

يقدم البنك للعاملين به تغطية تأمينية صحية واجتماعية.

مكان العمل سيكون إما بالدقي أو في مدينة نصر أو بقلب العاصمة.

للراغبين في التقدم لشغل الوظائف الشاغرة في بنك مصر، يتعين عليهم زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك أولًا. بعد ذلك، يجب التوجه إلى الصفحة الرسمية لعمليات التوظيف في البنك على موقع LinkedIn من خلال الرابط المتاح ومن ثم، يتعين على المتقدمين تقديم جميع البيانات الشخصية والمهنية المطلوبة للتقدم للفرص الشاغرة.

