نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثانوية العامة 2024.. انطلاق امتحانات المواد المضافة للمجموع 22 يونيو المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعا مع اللجنة المسئولة عن وضع جداول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وقد وجه الدكتور رضا حجازي اللجنة بمراعاة الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.

كما وجه الوزير بإجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك على أن تبدأ يوم الإثنين الموافق ١٠ / ٦ / ٢٠٢٤، حتى يتاح للطلاب فرصة اجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٤.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أنه سيعقد اجتماعا مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة قبيل الإعلان عنه، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن جدول الامتحانات قريبا للطلاب.