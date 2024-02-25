نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. مئات المحامين تستقبل سامح عاشور بالهتافات بمحاكم الأقصر وأسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل محامو الأقصر وأسوان النقيب الأسبق للمحاميين سامح عاشور وسط هتافات تأييد ومبايعة لاستكمال تاريخ طويل من العمل النقابي لصالح المهنة والمحامين، وتسابق المحامين على الاستماع لكلمات النقيب التي وجهها إليهم داخل محاكم إدفو وإسنا.

وتعهد النقيب سامح عاشور بأن تكون عودته لنقابة المحامين ألا يكون فيها مساس بمركز أي زميل محامي اكتسبه وفقا للقانون ولا إساءة لقيده ولا تراجع عن قرارات تم اتخاذها في هذا الشأن، كما تعهد بدعم أصحاب الأمراض والحالات الحرجة بزيادة سقف العلاج ورفع قيمة المساهمة العلاجية لعمليات زراعة الكبد والكلي وعمليات القلب المفتوح وعلاج الأمراض السرطانية.

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء