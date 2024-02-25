أحمد جودة - القاهرة - بالزيادة الجديدة.. جدول الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 شهر مارس

في إطار جهودها المستمرة لتقديم الدعم والرعاية لفئات مختلفة من المجتمع، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بفتح باب الاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج "تكافل وكرامة" بوسائل إلكترونية. يأتي هذا الإجراء ضمن قائمة الخدمات المتاحة التي تقدمها الوزارة، والتي تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة للأسر ذات الاحتياجات الخاصة والمحتاجة، وتعكس هذه الخطوة التزام الوزارة بتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية من أجل تحقيق التكافل والعدالة الاجتماعية في المجتمع.

جدول الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

ويشمل البرنامج الأسر المحدودة الدخل، والفقراء، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرضى المزمنين، والأسر ذات العدد الكبير من الأبناء المدرسين، يهدف البرنامج إلى توفير معاش شهري لرب الأسرة، يصرف بانتظام لمساعدتهم في التغلب على تحديات الحياة وتخفيف الأعباء المالية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامه مارس 2024 بالزيادة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، موعد صرف معاش تكافل وكرامة في اليوم 15 من كل شهر ميلادي وبناء على ذلك، فإن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس سيكون يوم 15 مارس المقبل، ويمكن لجميع المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الحصول على معاشهم بالزيادة الجديدة.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

افتح الرابط الرسمي لموقع وزارة التضامن الاجتماعي.

انقر على خدمة «استعلم عن نتيجتك» الموجودة في تبويب على الواجهة الرئيسية للموقع.

قم بإدخال الرقم القومي المؤلف من أربعة عشر رقمًا من اليسار إلى اليمين.

انقر على زر «استعلم الان».

ستظهر نافذة منبثقة تحتوي على جميع المعلومات الخاصة بالشخص المقدم، بما في ذلك حالة القبول أو الرفض، مع شرح الأسباب إذا كان هناك رفض.

شروط التقديم في برنامج الدعم تكافل وكرامة 2024