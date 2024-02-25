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أحمد جودة - القاهرة - بنك فيصل الإسلامي يعن عن شروط القرض والمستندات المطلوبة، يعلن بنك فيصل الإسلامي عن شروط قرض بقيمة 500 ألف جنيه والمستندات المطلوبة. يتمتع بنك فيصل الإسلامي بمكانة بارزة بين البنوك المفضلة، حيث يسعى العديد من الأفراد للاستفادة من خدماته نظرًا لالتزامه بتعاليم وضوابط الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالقروض.

كما يتميز البنك بتوفير شروط ميسرة للحصول على القروض، وسنوضح هذه الشروط في الفقرات التالية.

شروط القرض من بنك فيصل الإسلامي

بنك فيصل الإسلامي قد نوّه بمجموعة من الشروط الضرورية التي يجب على جميع العملاء الالتزام بها للحصول على قرض بنكي، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

يشترط بشكل أساسي أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية المصرية.

كما يشترط كذلك أن يتراوح عمر المستفيد من 21 إلى 60 عام.

يجب ألا يقل المرتب الشهري المتقدم عن 3000 جنيه مصري.

لا بد ألا تزيد قيمة القرض عن 500 ألف جنيه.

يشترط كذلك ألا تتجاوز فترة سداد القرض عن 72 شهر.

لا بد من القيام بتدوين كافة المعلومات الشخصية الخاصة بالعميل في استمارة خاصة بالبنك.

يجب أن يكون كل من السجل الضريبي والتجاري للعميل خالي من أية غرامات.

يلزم على العميل تقديم ضمان للبنك على هذا القرض مثل التوقيع أو ضمان أحد العقارات التي يمتلكها.

إذا لم يتمكن العميل من سداد القرض في أي وقت فيعتبر القرض ملغي ويرفض البنك تمويله.

المستندات المطلوبة لقرض بنك فيصل الإسلامي

بنك فيصل الإسلامي قد حدد مجموعة من المستندات الضرورية للعملاء الذين يرغبون في التقدم للحصول على القرض، وتتضمن هذه المستندات:

صورة من البطاقة الشخصية للمتقدم سارية المفعول مع إحضار الأصل للتأكد منها.

صورة من شهادة الراتب الشهري تفيد بمرتب المتقدم ويكون موقع عليها من جهة العمل.

لا بد من توفر استمارة خاصة بطلب التقدم على القرض.

التقدم لتسجيل البيانات الخاصة بالعميل بشكل دقيق وصحيح.

يجب توفر صورة خاصة من السجل التجاري أو بطاقة الضريبة الخاصة بالمتقدم.

مميزات القرض من بنك فيصل الإسلامي

بمجرد حصول العميل على قرض من بنك فيصل الإسلامي، يتمتع بمجموعة من المزايا، من أبرزها: