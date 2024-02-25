أحمد جودة - القاهرة - عاجل- تبكير صرف السلع الغذائية بعد زيادة نصيب الفرد على تموين شهر مارس 2024

يثير العديد من حملة البطاقات التموينية استفساراتهم حول حصتهم الشهرية خلال شهر مارس 2024، وتتزايد هذه الاستفسارات مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يبدأ التحضير له منذ بداية شهر شعبان، وتداولت بعض الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول زيادة في حصة الفرد على البطاقة التموينية.

وفي هذا الموضوع، سنلقي نظرة على حقيقة هذا الأمر ونوضح المعلومات المتعلقة به.

نصيب الفرد على تموين شهر مارس 2024

تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع التموينية لحاملي البطاقة التموينية المستحقين لها، كما تعمل دائما على تنزيل المواليد المستحقين والزوجة المحرومة حتى يتم الاستفادة من السلع التموينية لمحدودي الدخل من أصحاب البطاقات، حيث أنه يتم صرف السلع التموينية فالعديد من منافذ البيع في جميع المحافظات المصرية.

ومن المقرر أن يكون نصيب الفرد المدون على بطاقة التموين هو زجاجة زيت 800 مللي من السكر الأبيض بحد أقصى، وأربع زجاجات زيت و6 كيلو سكر ويتم صرف 50 جنيه لكل فرد مدون على البطاقة حتى أربع أفراد والفرد الخامس يقوم بصرف 25 جنيه فقط من البطاقة التموينية، ومن المقرر أيضا، أن يتم صرف السلع التموينية عن شهر مارس يوم 1 مارس عام 2024.