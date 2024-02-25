أحمد جودة - القاهرة - بلغت 171 ألف جنيه.. زيادة مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الحكومة

في ظل سعي الحكومة المستمر لتقديم الدعم لمواطنيها، كشف مصدر مسؤول عن آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الحكومة، بعد الموافقة على الزيادات الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويأتي هذا الإعلان في إطار تنفيذ المادة رقم 157 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر برقم 148 لعام 2019، حيث يتم احتساب المكافأة استنادًا إلى أجر شهري لكل عام وظيفي قضاه الموظف في خدمة الدولة.

حالات رفع الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة

وأكد المصدر، أن الحالة الأولى من هذا القانون هو أنه في حالة إذا كانت مدة الخدمة 5 سنوات فإن مكافأة نهاية الخدمة تكون بمجموع 21 عن كل عام، بينما في حالة إذا تجاوزت عن 5 سنوات في العمل ففي هذه الحالة يتم احتساب المكافأة عن الـ 5 سنوات الأولى من الخدمة على 21 يومًا لكل عام، إضافة إلى راتب 30 يومًا عملًا عن كل كل عام إذا زادت عن 5 أعوام، وعلى سبيل المثال فإنه يتم احتسابها بنحو 21 ألف جنيه إذا قضى 5 سنوات، وذلك بعد زيادة الحد الأدنى للأجور بنحو 6000 جنيه.

حالات رفع الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة

تتمثل أهم حالات القيام برفع الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة لجميع موظفي الحكومة، وفقًا لما يلي:-