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أحمد جودة - القاهرة - كيفية التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 بالرقم القومي، الموضوع الذي أثار اهتمام الشارع المصري مؤخرًا هو تسجيل منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2024، حيث يسعى المواطنون إلى الحصول على المعلومات الدقيقة لتجنب الشائعات والمعلومات غير الصحيحة.

في العام 2020، قررت الحكومة صرف منحة بقيمة 500 جنيه للفرد لفئات العمالة غير المنتظمة، وذلك كإجراء احترازي بدأ مع تفشي فيروس كورونا، بهدف تخفيف العبء المالي عن المواطنين خلال فترة التوقف عن العمل للحد من انتشار الوباء وحفظ السلامة العامة. واستمرت هذه المنحة لمدة 6 أشهر بإجمالي مبلغ يبلغ 3000 جنيه لكل مستفيد.

في هذا التقرير، سنتعرف على كيفية تسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2024.

تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 2024

لمن يرغب في التسجيل للحصول على منحة قيمتها 1000 جنيه التي تقدمها الدولة للمواطنين الذين ينتمون لفئات الاستحقاق، يجب اتباع الخطوات التالية:

فتح متصفح البحث الرسمي والتوجه إلى موقع التسجيل موقع وزارة القوى العاملة. ثم اختيار منحة العمالة الغير منتظمة. قم بإضافة الرقم القومي والضغط على دخل. عليك تعبئة استمارة التسجيل بالبيانات المطلوبة. قم بإرفاق المستندات المطلوبة بصورة واضحة. الضغط على تقديم الطلب.

شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

حتى الآن، لا توجد مصادر رسمية من وزارة القوى العاملة تؤكد صحة الأخبار المتداولة حديثًا حول صرف منحة مالية جديدة بقيمة 1000 جنيه. فقد نفت الوزارة عدة شائعات، مؤكدة أن الرسائل التي يتلقاها البعض عبر الهاتف المحمول بخصوص إضافة مبلغ 1000 جنيه كمنحة للعمالة غير المنتظمة ليس لها أساس من الصحة، وأن هناك أشخاصًا يحاولون استغلال هذه الشائعات لأغراض احتيالية ونصبية، على غرار الرسائل التي تحذر بعض المواطنين من وقف حساباتهم البنكية أو تحذيرات بشأن فتح باب التسجيل.