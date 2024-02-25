أحمد جودة - القاهرة - بعد الزيادة.. الوزارة تحدد نصيب الفرد على تموين شهر مارس 2024

في شهر مارس 2024، يشكل تحديد نصيب كل فرد من السلع التموينية موضوع اهتمام كبير للمواطنين، خاصةً أصحاب البطاقات التموينية. تزايدت عمليات البحث والاستفسار في هذا الشهر، حيث يتساءل الأفراد عن الكميات المتوفرة لهم والتي يمكنهم الحصول عليها من السلع الأساسية.

وتأتي هذه الاهتمامات في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي تسعى لتوفير مجموعة واسعة من السلع الغذائية لحملة البطاقات التموينية، لضمان توفير احتياجاتهم الأساسية بشكل مستمر ومنتظم.

نصيب الفرد على تموين شهر مارس 2024

من المفترض أن يتلقى كل فرد في بطاقة التموين مبلغا قدره 50 جنيها مصريا فقط حتى الفرد الراب أما الفرد الخامس ومن بعده في البطاقات، فيجب أن يحصلوا على السلع التموينية بقيمة تصل إلى 25 جنيها للفرد، يجب الإشارة إلى أن وزارة التموين توفر أكثر من 32 سلعة تموينية بأسعار مخفضة في أكثر من 42 ألف منفذ تمويني موزعة على مستوى محافظات الجمهورية.

أسعار مقررات السلع التموينية لشهر مارس 2024