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أحمد جودة - القاهرة - بعد الزيادة.. الوزارة تحدد نصيب الفرد على تموين شهر مارس 2024
في شهر مارس 2024، يشكل تحديد نصيب كل فرد من السلع التموينية موضوع اهتمام كبير للمواطنين، خاصةً أصحاب البطاقات التموينية. تزايدت عمليات البحث والاستفسار في هذا الشهر، حيث يتساءل الأفراد عن الكميات المتوفرة لهم والتي يمكنهم الحصول عليها من السلع الأساسية.
وتأتي هذه الاهتمامات في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي تسعى لتوفير مجموعة واسعة من السلع الغذائية لحملة البطاقات التموينية، لضمان توفير احتياجاتهم الأساسية بشكل مستمر ومنتظم.
نصيب الفرد على تموين شهر مارس 2024
من المفترض أن يتلقى كل فرد في بطاقة التموين مبلغا قدره 50 جنيها مصريا فقط حتى الفرد الراب أما الفرد الخامس ومن بعده في البطاقات، فيجب أن يحصلوا على السلع التموينية بقيمة تصل إلى 25 جنيها للفرد، يجب الإشارة إلى أن وزارة التموين توفر أكثر من 32 سلعة تموينية بأسعار مخفضة في أكثر من 42 ألف منفذ تمويني موزعة على مستوى محافظات الجمهورية.
أسعار مقررات السلع التموينية لشهر مارس 2024
- سعر سلعة السكر المعبأ بوزن 1 كيلوجرام هو 12.60 جنيه.
- سعر سلعة الزيت الخليط بوزن 800 مل هو 30 جنيها.
- سعر سلعة علبة المرقة الدجاج بوزنها 1 وحدة هو 6 جنيهات.
- سعر سلعة المكرونة بوزن 800 جرام هو 14.00 جنيه.
- سعر سلعة المكرونة بوزن 400 جرام هو 7 جنيهات.
- سعر سلعة العدس المجروش بوزن 500 جرام هو 21 جنيها.
- سعر سلعة الفول المعبأ بوزن 500 جرام هو 9.00 جنيهات.
- سعر سلعة الدقيق المعبأ بوزن 1 كيلوجرام هو 18.00 جنيه.
- سعر سلعة المسلي الصناعي بوزن 800 جرام هو 36 جنيه.
- سعر سلعة الشاي الناعم بوزن 40 جرام هو 5 جنيهات.
- سعر سلعة الصلصة بوزن 300 جرام هو 8 جنيهات.