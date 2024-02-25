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أحمد جودة - القاهرة - بعد الزيادة الجديدة تابع موعد صرف المعاشات لشهر مارس 2024، مع اقتراب موعد صرف المعاشات لشهر مارس 2024، يتصاعد الاهتمام بشكل ملحوظ حيث ينتظر المواطنون بفارغ الصبر صرف هذه المعاشات.

وذلك لأن مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي قد كشفت عن نسبة الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات، يأتي هذا في ظل ارتفاع الأسعار، مما يجعل الكثيرين من أصحاب المعاشات يشعرون بالضغط المالي والمعاناة بسبب عدم كفاية المعاشات التي يتلقونها.

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ما يبحث عنه المواطن وخاص بالزيادة الجديدة في مرتبات شهر مارس 2024.

قرر السيد الرئيس تكليف مجلس الوزراء بإجراء دراسة، وبعد الانتهاء منها، تم الإعلان عن زيادة جديدة بنسبة 15% على المعاشات هذا القرار دفع المواطنين إلى البحث المتواصل عن موعد صرف المعاشات لشهر مارس 2024 والتوقعات المتعلقة بالزيادة المقدرة وفقًا للنسبة المعلن عنها.

موعد صرف المعاشات لشهر مارس 2024

العد التنازلي على صرف معاشات مارس قد بدأ من الآن ولن يتبقى سوى أيام قليلة جدًا، وحسب تصريحات الحكومة أن عملية الصرف تبدأ صباح يوم الجمعة الموافق 1 من مارس 2024 وتستمر عمليات الصرف حتى اليوم التاسع من مارس، ويتم تقسيم مواعيد الصرف الفئة التي تحصل على معاش من 1000 إلى 2000 جنيه يمكنهم الصرف في اليوم الأول والثاني من الشهر.

حيث تتم عمليات الصرف من خلال مكاتب البريد أو سيارات البريد المصري المتنقلة، ومن خلال فوري برسوم بسيطة أو من خلال ماكينات الصراف الآلي atm أو من خلال البنوك التجارية.

الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات بدايةً من مارس 2024

قام مجلس الوزراء بالإعلان بشكل رسمي حسب توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطبيق زيادة جديدة بنسبة 15% على المعاشات المختلفة وتكافل وكرامة وعلى رواتب العاملين بالدولة بالهيئة الاقتصادية، وبعد عدة أيام تبدأ عملية صرف مستحقات الشهر للمعاشات والكثير يريدون معرفة القيمة الجديدة على المعاش، وحسب تصريحات الحكومة أن هناك أكثر من 13 مليون مواطن مسجل في المعاشات يحصل على الزيادة الجديدة في المعاش مع صرف مقررات شهر مارس وتصل إجمالي الزيادة لعدد المسجلين 74 مليار جنيه مصري.