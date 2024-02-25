نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الجارحي": مجلس نقابة الصحفيين يولّي اهتمامًا كبيرًا بملف الزملاء ذوي الإعاقة.. وننظّم فعّاليات لهم قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد الجارحي رئيس لجنة الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، إن سُلطة الجمعية العمومية تسري على المجلس وقراراته، ولا سُلطة تعلوها سوى سُلطة القانون، بدليل أن بعض القرارات لا يجوز أن تُؤخذ إلا بالعرض على الجمعية العمومية للنقابة، وهي التي أقرّت بعضًا من القرارات بشأن الصحفيين ذوي الإعاقة.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن الجمعية العمومية للنقابة، كانت قد أقرّت صرف بدل للزملاء من ذوي الإعاقة، خلال انعقادها الأخير، وهو قرار واجب النفاذ على المجلس.

وأكد "الجارحي" أن اجتماع اللجنة أمس مع النقيب، كان مثمرًا ومهمًا، وبُني عليه توصيات ملموسة وعملية، نتيجة للنقاش الذي استمر مع الزملاء ذوي الإعاقة، وهي توصيات لحين العرض على مجلس النقابة، والبعض الآخر هو قرارات بدأت اللجنة اتخاذ خطوات فعلية بشأنها خلال الاجتماع، على رأسها التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف استضافة حملة "هنوصلك"، التي أطلقتها الوزارة لذوي الإعاقة، واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للصحفيين، وهو أمر مهم جدًا لذوي الإعاقة من أعضاء النقابة، وأسرهم.

وتابع: "تواصلت اليوم أيضًا مع وزارة التضامن، ونُحضّر لاستضافتهم في النقابة، كما قمنا بإنشاء جروب على الواتس آب خلال الاجتماع، لتسهيل التواصل مع الزملاء، وهذه خطوات سريعة قامت اللجنة بالعمل عليها قبل الانتهاء من الاجتماع".

واستكمل قائلًا: "أي اقتراح نحن منفتحون عليه، دائمًا أرى أنه لدى الزملاء من ذوي الإعاقة إرادة قوية، تشجّعنا على تناول هذا الملف، وفتحه، ومناقشة قضاياه المختلفة، أنا حزين أن هذا الملف لم يتم فتحه منذ سنوات طويلة في النقابة، ولكن مناقشته الآن أمر في غاية الأهمية، وجميع مطالب الزملاء مشروعة، وسهل تحقيقها، والعمل عليها، واتفقنا على عقد لقاءٍ شهري لضمان التواصل الدائم، وسماع المقترحات".

وكشف "الجارحي" عن بدء اللجنة العمل على إنشاء قاعدة بيانات لذوي الإعاقة وأسرهم؛ لمعرفة عددهم، وقد بدأ بالفعل في تحضير الاستمارة الإلكترونية اللازمة للقيام بذلك.

وفيما يخص الكود الهندسي، أوضح "الجارحي" أنه مُطبّق بالفعل في جراج النقابة، وتطبيقه على سُلم النقابة المرتفع سيكون فيه شيئًا من الصعوبة، نتيجة الارتفاع الحاد، والانحدار الكبير، وفي حالة رأى المجلس وجود تحسينات يمكن أن تُضاف، لن يتأخّر في القيام بذلك.

وأشار رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية، إلى الاتفاق مع الزملاء على عمل خطة توعية لحقوق ذوي الإعاقة بشكل عام، باعتبار أن الصحافة مهنة رأي، وفي القلب منها الصحفيون، وهو ما سيدفع المؤسسات والجهات المختلفة لمراعاة حقوقهم المختلفة.

ولفت "الجارحي" إلى الاتفاق على عقد ندوة وورشة عمل، بمشاركة المسؤولين والجهات المعنية، مثل وزارة الصحة، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمؤسسات الأهلية، والاتحادات المختلفة، وبالفعل تواصل مع مستشار وزيرة التضامن لشؤون الإعاقة في هذا الشأن، بالإضافة إلى التواصل مع الدكتورة أمل مبدى رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.

“الرعاية الصحية” تبدأ تنفيذ 14 توصية لدعم ذوي الإعاقة

وكانت قد أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، اليوم الأحد 25 فبراير 2023، عن البدء في تنفيذ عدد من التوصيات عقب اجتماع اللجنة أمس السبت، لمناقشة حقوق وتحدّيات ذوي الإعاقة، وهو الاجتماع الأول من نوعه الذي يُعقد في النقابة لبحث هذه القضية؛ حيث شارك فيه خالد البلشي نقيب الصحفيين، ومحمد الجارحي عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحفية، بالإضافة إلى الصحفيين من ذوي الإعاقة، والمُهتمين بالقضية.

وقال محمد الجارحي رئيس اللجنة، إن مجلس النقابة يولّي اهتمامًا كبيرًا بقضية حقوق ذوي الإعاقة، بدعم كبير وغير محدود من نقيب الصحفيين، الذي كلّف مكتبه بالبدء في تنفيذ بعض التوصيات فور انتهاء الاجتماع أمس.

وأكد "الجارحي" وجود متابعة شهرية؛ لتنفيذ التوصيات التي أسفر عنها الاجتماع، بل بدأت اللجنة تنفيذ بعضها خلال انعقاد الاجتماع، بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتنسيق وترتيب إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المُتكاملة للصحفيين وأسرهم، واستضافة حملة #هنوصلك التابعة للوزارة داخل النقابة.

وشملت التوصيات الصادرة عن الاجتماع ما يلي:

1- البدء في إنشاء قاعدة بيانات؛ لحصر أسماء وبيانات الصحفيين وأسرهم من ذوي الإعاقة، من خلال استمارة إلكترونية.

2- العمل على تنفيذ قرار الجمعية العمومية الأخيرة، بمنح ذوي الإعاقة من أعضاء النقابة مُساهمة تحسين دخل شهري، تساوي بدل البطالة، على أن تُجدد كل عام، وفق مُستجدات الحالة الصحية والوظيفية للمُستحق، وإلزام لجان المجلس بتمييز إيجابي لهم وأسرهم، فيما يُقدّم لأعضاء النقابة من خدمات.

3- العمل على تطبيق الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني، لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.

4- التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لاستضافة حملة هنوصلك في النقابة؛ لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة للصحفيين وأسرهم.

5- مخاطبة وزارة التضامن والمجالس الطبية المُتخصصة؛ لتسهيل إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للصحفيين وأسرهم.

6- تنظيم احتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة في 5 ديسمبر من كل عام، لتكريم ذوي الإعاقة من الصحفيين وأسرهم.

7- تنظيم ندوة أو ورشة عمل، لمناقشة حقوق وتحديات ذوي الإعاقة، ودعوة المسؤولين بالجهات المعنية للمشاركة.

8- عرض مطلب تخصيص كوتة لذوي الإعاقة، في #شقق_الإسكان_الاجتماعي المُخصصة للنقابة من #وزارة_الإسكان، على مجلس النقابة القادم.

9- العمل على التعاقد مع الشركات المختلفة، لتوفير ومنح تخفيضات على المعينات البصرية والحركية، وكذلك الأجهزة التعويضية، وغيرها من الأجهزة اللازمة لذوي الإعاقة.

10- العمل على تحسين مزايا ذوي الإعاقة وأسرهم في خدمات النقابة، مثل التدريب والعلاج وغيرها.

11- مخاطبة جميع الصحف القومية والخاصة؛ للالتزام بتعيين ذوي الإعاقة، والتأكيد على أن تشمل التعيينات القادمة جميع ذوي الإعاقة من الصحفيين داخل المؤسسات حاليًا.

12- توحيد استخدام مصطلح #ذوي_الإعاقة دون غيره، في كل ما يتعلّق بهذا الملف، وما يصدر عن النقابة.

13- إنشاء جروب للتواصل على تطبيق "واتس آب"، يضم جميع ذوي الإعاقة من الصحفيين وأسرهم، والمُهتمين بالملف.

14- عقد اجتماع شهري، لمتابعة تنفيذ التوصيات السابقة، وأي توصيات أو قرارات أخرى تُتخذ في المستقبل.