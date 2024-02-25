نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توجيه عاجل من "التعليم" بشأن الأسئلة الموضوعية بامتحانات الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤساء المواد، أن تكون الأسئلة الموضوعية بامتحانات الثانوية العامة 2023/2024، واضحة ومحددة وأن تكون لها إجابة واحدة صحيحة فقط بين البدائل الأربعة.

وأكد الدكتور رضا حجازي، ضرورة مراعاة التكافؤ بين مواد اللغات الأجنبية الثانية.

وشدد الوزير على أن تكون امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضي، من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية في كل مادة دراسية والدرجات المُخصصة لها مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، بحيث تكون واضحة، ومحددة وغير قابلة للتأويل.

وعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع رؤساء المواد والمسئولين عن سحب بنك الأسئلة لامتحانات شهادة الثانوية العامة؛ بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وذلك بمقر المركز بالمقطم، جاء ذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات الثانوية العامة 2023/2024.