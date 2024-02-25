نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثانوية العامة 2024.. وزير التعليم يوجه بضرورة مراعاة التكافؤ بين مواد اللغات الأجنبية الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤساء المواد، بضرورة مراعاة التكافؤ بين مواد اللغات الأجنبية الثانية، بامتحانات الثانوية العامة 2024.

وأكد الوزير على أن تكون الأسئلة الموضوعية واضحة ومحددة وأن تكون لها إجابة واحدة صحيحة فقط بين البدائل الأربعة.

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع رؤساء المواد والمسئولين عن سحب بنك الأسئلة لامتحانات شهادة الثانوية العامة؛ بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، وذلك بمقر المركز بالمقطم، جاء ذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات الثانوية العامة 2023/2024.