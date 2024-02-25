نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثانوية العام 2024.. توضيح هام من وزير التعليم بشأن توزيع الدرجات المُخصصة لإجابة الأسئلة المقالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،علي اعضاء مركز تطوير الامتحانات بالمركز القومي للامتحانات، ضرورة أن تكون الدرجات المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة 2024 موزعة على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى فقط، ووضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن كافة الاجابات المحتملة.

أكد وزير التربية والتعليم، على أن تكون الأسئلة الموضوعية واضحة ومحددة وأن تكون لها إجابة واحدة صحيحة فقط بين البدائل الأربعة، وأكد أيضا على ضرورة مراعاة التكافؤ بين مواد اللغات الأجنبية الثانية.

وثمن وزير التعليم، دور المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في نجاح المنظومة التعليمية، باعتباره مركزًا متخصصًا في القياس والتقويم، فضلًا عن الدور الكبير الذي لعبه المركز خلال الفترة الماضية.

و عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع رؤساء المواد والمسئولين عن سحب بنك الأسئلة لامتحانات شهادة الثانوية العامة؛ بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، وذلك بمقر المركز بالمقطم، في إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات الثانوية العامة 2023/2024.