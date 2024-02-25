وزير التعليم: تناسب عدد أسئلة الثانوية العامة مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة

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أحمد جودة - القاهرة - طالب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعضاء مركز تطوير الامتحانات بالمركز القومي للامتحانات، تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان بالثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

وثمن وزير التعليم، دور المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في نجاح المنظومة التعليمية، باعتباره مركزًا متخصصًا في القياس والتقويم، فضلًا عن الدور الكبير الذي لعبه المركز خلال الفترة الماضية.

يذكر إنه في إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع رؤساء المواد والمسئولين عن سحب بنك الأسئلة لامتحانات شهادة الثانوية العامة؛ بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، وذلك بمقر المركز بالمقطم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أحلام الباز المشرف على اللجان الفنية وتقدير الدرجات لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية، والدكتور معتز محمد رئيس قسم تطوير اﻻمتحانات بالمركز القومي للامتحانات.