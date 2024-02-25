وزير التعليم: وضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن كافة الإجابات المحتملة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، على مراعاة تناسب عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023/2024 في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

وشدد الدكتور رضا حجازي أيضا على ضرورة أن تكون الدرجات المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية موزعة على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى فقط، ووضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن كافة الإجابات المحتملة.

وعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع رؤساء المواد والمسئولين عن سحب بنك الأسئلة لامتحانات شهادة الثانوية العامة؛ بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، وذلك بمقر المركز بالمقطم، جاء ذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.