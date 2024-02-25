نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تصدر تقرير نشاط اللجان والمجلس عن العام الماضي تمهيدًا لعرضه على العمومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، تقرير نشاط لجان المجلس، عن العام الماضي، منذ مارس 2023، حتى فبراير 2024، تمهيدًا لعرضه على الجمعية العمومية للنقابة، والتي مقررًا أن يكون أول انعقاد لها بداية مارس المقبل.

الجمعية العمومية

وكان قد دعا مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء المُقيّدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العموميــة للنقابة، الساعة العاشرة من صباح الجمعة 1 مارس 2024، وذلك إعمـالًا لنص المادة (33) من قانــون النقابـــة (76 لسنة 1970م).

ويتضمّن جدول الأعمال ما يلي:

1- التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة فى مارس 2023.

2- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2023 حتى فبراير 2024.

3- اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية فى 31/12/2022، وكذلك للسنة المنتهية فى 31/12/2023، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2024.

4- ما يستجد من أعمال.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الأولى (50% + 1)، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 15/3/2024م (25 %).