"الصحفيين" تصدر ميزانية العام الماضي تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، ميزانية النقابة عن العام المنقضي، والذي ينتهي في 31 ديسمبر 2023؛ وذلك تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية للنقابة، والتي مقررًا أن تنعقد في الأول من مارس المقبل.

الجمعية العمومية

وكان قد دعا مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء المُقيّدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العموميــة للنقابة، الساعة العاشرة من صباح الجمعة 1 مارس 2024، وذلك إعمـالًا لنص المادة (33) من قانــون النقابـــة (76 لسنة 1970م).

ويتضمّن جدول الأعمال ما يلي:

1- التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة فى مارس 2023.

2- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2023 حتى فبراير 2024.

3- اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية فى 31/12/2022، وكذلك للسنة المنتهية فى 31/12/2023، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2024.

4- ما يستجد من أعمال.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الأولى (50% + 1)، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 15/3/2024م (25 %).