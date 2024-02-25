نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تنتهي من مراجعة الميزانية المرفوضة في 2022 وتعرضها في الانعقاد المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، من مراجعة ميزانية عام 2022، التي انتهت في 31 ديسمبر 2022، والتي رفضتها الجمعية العمومية خلال انعقادها مارس الماضي، وأحالتها للمجلس؛ لإعادة النظر فيها.

وأصدر المجلس الميزانية المرفوضة بعد إعادة النظر فيها، وفقًا لقرار الجمعية العمومية، وذلك تمهيدًا لعرضها في انعقاد العمومية العادي، الأول من مارس المقبل.

الجمعية العمومية

وكان قد دعا مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء المُقيّدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العموميــة للنقابة، الساعة العاشرة من صباح الجمعة 1 مارس 2024، وذلك إعمـالًا لنص المادة (33) من قانــون النقابـــة (76 لسنة 1970م).

ويتضمّن جدول الأعمال ما يلي:

1- التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة فى مارس 2023.

2- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2023 حتى فبراير 2024.

3- اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية فى 31/12/2022، وكذلك للسنة المنتهية فى 31/12/2023، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2024.

4- ما يستجد من أعمال.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الأولى (50% + 1)، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 15/3/2024م (25 %).