محمود فوزي: خطة الحكومة تعكس جدية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 فبراير 2024 10:28 مساءً - أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن هناك اهتمام رائع وكبير من الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي، للالتقاء بأعضاء الحوار الوطني، مشددًا على أن مجلس الوزراء، وصف الحوار الوطني بأنه منصة وطنية مهمة.

رئيس الوزراء استمع لجميع الآراء

شدد فوزي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة إكسترا نيوز»، على أن الدكتور مدبولي اجتمع اليوم بأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، لوقت لم يكن قصيرًا، واستمع لجميع الآراء بخصوص مخرجات وتوصيات المرحلة الأولى من الحوار، موضحًا أن الحكومة أعدت خطة تفصيلية، وجدول يشمل التوقيت الزمني، وجهة التنفيذ، ما يعكس جدية الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.

المشاكل والحلول الآن اصبحت أوضح

أشار إلى أن المشاكل الآن أصبحت أوضح والحلول أوضح، موضحًا أن ما حدث على مدار الأشهر الماضية، جعل هناك وعي وإدراك أعمق، لما تحتاجه الدولة المصرية، مشددًا على أنه على مدار الـ4 أيام المقبلة، هناك حوار للمتخصصين وحوار من أجل حلول عملية، ونتائج قصيرة الأجل.