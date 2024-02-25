مراسل "فى المساء مع قصواء": دخول 155 شاحنة مساعدات من معبر رفح لغزة اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 فبراير 2024 11:27 مساءً - رصد محمد شاهين مراسل برنامج "فى المساء مع قصواء" دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح، قائلا: "المعبر يعمل على مدار الساعة، ودخول المساعدات من المعبر للجانب الآخر وكل يوم تستقبل سيارات الإسعاف المصابين من القطاع وتنقلهم للمستشفيات المصرية".

وأضاف محمد شاهين خلال مداخلة ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن الدولة تقوم بمجهود كبير لوقف إطلاق النار، ومن أمام المعبر ينتظر مئات السائقين للدخول بشاحناتهم للقطاع.

أكد محمد شاهين، أن الاحتلال دمر القطاع الطبى بشكل كبير، ولذا فإن معبر رفح يعد المتنفس لـ2 مليون مواطن داخل القطاع، لافتا إلى أن 155 شاحنة دخلت معبر رفح للاتجاة إلى منفذ كرم أبو سالم ودخول 6 شاحنات سولار وغاز كما استقبل مطار العريش طائرة مساعدات إماراتية، واستقبال 35 مصابا.