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أحمد جودة - القاهرة - أهلًا رمضان.. تعرف على مواعيد متروالانفاق خلال شهر رمضان، تعرّف على جداول مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال شهر رمضان المبارك، حيث اقترحت وزارة النقل والمواصلات المصرية مواعيد جديدة تلائم احتياجات المواطنين خلال هذا الشهر الفضيل. تأكدت الوزارة من توفير مواعيد تشغيل تناسب مختلف فئات الناس. في هذا المقال، سنلقي نظرة على الجداول المقترحة لتشغيل جميع خطوط المترو خلال شهر رمضان 2024.

مواعيد عمل مترو الأنفاق في شهر رمضان

يعد المترو من أسهل وأهم وسائل المواصلات المستخدمة في مصر، حيث يوفر الراحة والأمان، كما يوفر الوقت في الرحلات المختلفة خلال اليوم، وهو من أفضل وسائل المواصلات من ناحية التكاليف، حيث أن سعر التذكرة في المترو بسيط مقارنة بالمواصلات الأخرى، وقد تم تعديل مواعيد العمل في خطوط المترو خلال شهر رمضان الكريم، لكي تتناسب مع جميع فئات المجتمع المصري، وقد تم تحديد موعد انطلاق أول قطارات المترو في جميع الخطوط في تمام الساعة 5.15 في الصباح الباكر، وسوف يكون موعد آخر قطار بالخط الأول من حلوان، إلى المرج الجديدة في تمام الساعة 12.15 بعد منتصف الليل، كما تم تحديد موعد آخر قطار في الخط من شبرا الخيمة إلى المنيب في تمام الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، أما موعد آخر قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 12.07 بعد منتصف الليل، ومن محطة روض الفرج في تمام الساعة 12.38 بعد منتصف الليل.

رحلات قطارات خطوط المترو الثلاثة

كما كشفت وزارة النقل عن التعديل في مواعيد ساعات العمل بخطوط المترو المختلفة، وذلك لكي تتوافق مع جميع المناسبات التي يحتفل بها الشعب المصري، والتي تشمل شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر، كما تقدم الخدمة للمواطنين بأعلى جودة لضمان الراحة والسلامة خلال الرحلات في مناطق القاهرة الكبرى، ويشمل التعديل تشغيل الخطوط الثلاثة للمترو، حيث يصل عدد الرحلات إلى 1353 رحلة في اليوم الواحد، منها 488 رحلة في الخط الأول للمترو، كما يصل عدد الرحلات في الخط الثاني للمترو إلى 602 رحلة، بينما الخط الثالث يبلغ عدد رحلاته 263 رحلة.



