أحمد جودة - القاهرة - كيفية وشروط التقديم على شقق الإسكان والتعمير التجمع الخامس

إذا كنت من الشباب الباحثين عن شقق بنك الإسكان والتعمير في التجمع الخامس، فأنت في المكان المناسب. أعلنت وزارة الإسكان بالتعاون مع بنك الإسكان والتعمير عن توفر شقق بأسعار مناسبة تناسب جميع الفئات.

وفي هذا الموضوع، سنقدم لكم شروط الحصول على شقق الإسكان والتعمير، بالإضافة إلى طريقة التقديم للحصول عليها. فتابعوا معنا عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمزيد من التفاصيل والمعلومات حول هذا الموضوع المهم.

شقق بنك الإسكان والتعمير التجمع الخامس

يسعي الكثير من الأشخاص المقدمين على شقق الإسكان والتعمير، لمعرفة موعد التقديم على هذه الشقق التي تتواجد في التجمع الخامس.

وكان التقديم قد بدأ من أول شهر فبراير ومن المقرر أن يستمر حتى 29 من ذات الشهر، ويمكن تسديد الرسوم الخاصة لشقق الإسكان والتعمير من خلال بنك الإسكان والتعمير في جمهورية مصر العربية.

وفيما يتعلق بشروط الإسكان والتعمير، فجاءت كالتالي:

الشرط الأول: يجب أن يكون الشخص المتقدم مصري الجنسية

الشرط الثاني: يجب ألا يقل عمر الشخص المتقدم عن 21 عام من عمره.

الشرط الثالث: لا يمكن التسجيل على أكثر من وحدة سكنية

الشرط الرابع: يجب أن يكون مقيم دائما في جمهورية مصر العربية.

الشرط الخامس: لا يقل الدخل الشهري الخاص بالشخص المتقدم عن الراتب الذي حددت وزارة البناء والتعمير.

طريقة التقديم في شقق الإسكان والتعمير في مصر