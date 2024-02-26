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أحمد جودة - القاهرة - حتى 21 مارس.. تعرف على زيادة فترة الأوكازيون الشتوى "2024"، أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن قرار جديد بتمديد فترة الأوكازيون الشتوي 2024 لمدة أسبوعين إضافيين، حتى يوم 21 مارس بدلًا من 5 مارس 2024.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد كمال، الذي يعمل أيضًا كمعاون للوزير، أن عدد المحلات التي شاركت في هذا الأوكازيون، الذي نظمته الوزارة، وصلت إلى أكثر من 3 آلاف محل متنوع السلع الخدمية، بفضل الله.

مد فترة الأوكازيون الشتوى 2024

وأكد في خلال أخل تصريح له أن قرار الوزير بمد فترة هذا الأوكازيون هدفه الأسمى والوحيد هو تنشيط التجارة الداخلية في مصر، وتخفيف الأعباء عن المواطن واستفادته بشكل كبير، حيث أن المواطن يحب عرض المزيد من التخفيضات الموجودة في الأوكازيون الشتوي.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة أعلن عن قرار في غاية الأهمية وهو أن الأوكازيون الشتوي 2024 يبدأ لمدة شهر واحد، ومدة الاوكازيون في المحل التجاري يكون أسبوعين، كما شدد أثناء سرده لهذا القرار على إلزام كافة الجهات المشاركة فى هذه التصفية بالحصول على موافقة وتصريح مثبت من مديريات التموين والتجارة التي تقع محلاتهم التجارية، قبل أن يشرعوا في المشاركة في هذا الاوكازيون، مع إعلان الجهات المشاركة عن أن ثمن السلعة الموجودة للبيع في هذا العرض إذا قورنت بالأسعار خارج الغرض فسوف تجد فرق شاسع لذلك فإن هذه العروض تعد فرصة ذهبية على الجميع استغلالها.

مميزات الأوكازيون الشتوي

وقال أحمد أبو الفضل رئيس الإدارة المركزية للرقابة على الأسواق والسلع المعروضة، إن الأوكازيون يزيد من نسب الشراء للمواطنين بسبب هذه التخفيضات المتوفرة على كافة السلع المعروضة، كما جاءت توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين للجهات الرقابية في التأكد من جودة المنتج المعروض في كافة المحلات المشاركة في هذا الأوكازيون، ووضع سعرين على السلعة سعر قبل الاوكازيون والسعر بعد تطبيق التخفيض على السلعة.

ومن أهم مميزات هذا الأوكازيون أنه يوفر الكثير من المنتجات بفئة سعرية بسيطة المواطن البسيط خصوصا أن رمضان على الأبواب ويأتي بعده عيد الفطر الذي يريد به كافة الأشخاص شراء ملابس جديدة لذلك فإنهم يغتنمون هذه التخفيضات.