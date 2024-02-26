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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بعد زيادة الحد الأدنى

بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر فبراير وبداية شهر مارس، يتزايد اهتمام الكثير من المواطنين في مصر بمعرفة موعد صرف مرتبات شهر مارس، حيث تصاعدت البحوث على الإنترنت حول هذا الموضوع، خاصة مع اقتراب موعد صرف الرواتب الشهرية، وتأتي هذه الاهتمامات في ظل الاستعدادات التي تقوم بها الحكومة المصرية لتطبيق زيادة جديدة على مرتبات العاملين في الدولة.

وفي هذا السياق، يبدأ العديد من الموظفين في التساؤل عن موعد صرف مرتباتهم لشهر مارس وكيفية التنسيق مع تلك الزيادة المرتقبة. وفيما يلي، تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها تفاصيل كاملة حول هذا الشأن.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بعد زيادة الحد الادني

أكدت وزارة المالية، فيما يتعلق بمرتبات شهر مارس، أنه من المخطط أن يتم صرفها بدءًا من اليوم الواحد والعشرون من مارس المقبل مع صرف الزيادة الحديدة التي جاءت ضمن الحزمة الجديدة المطلقة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي من خلالها قد تم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه مصري، على أن يتم العمل على إتمام صرف تلك الزيادة مع مرتبات مارس بشكل.

جدول أيام صرف مرتبات شهر مارس

وجاء جدول أيام صرف مرتبات مارس التي تم الإعلان عليه من قبل الوزير المعيط على النحو التالي:-

• اليوم الأول لصرف مرتبات شهر مارس: يوم الخميس 21 مارس لعام 2024

• اليوم الثاني لصرف مرتبات شهر مارس: يوم الاحد 24 مارس لعام 2024

• اليوم الثالث لصرف مرتبات شهر مارس: يوم الاثنين 25 مارس لعام 2024

• اليوم الرابع لصرف مرتبات شهر مارس: يوم الثلاثاء 26 مارس لعام 2024

• اليوم الخامس لصرف مرتبات شهر مارس: يوم الاربعاء 27 مارس لعام 2024