نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 (انفوجراف) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وجاءت كالتالي:

- امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضى

- تناسب عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة والدرجات المخصصة لها

- مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة بحيث تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل

- تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة

- توزيع الدرجات المخصصة لإجابة لأسئلة المقالية على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى فقط

- وضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن كافة الاجابات المحتملة

- الأسئلة الموضوعية واضحة ومحددة ولها إجابة واحدة صحيحة فقط بين البدائل الأربعة

- ضرورة مراعاة التكافؤ بين مواد اللغات الأجنبية الثانية

-التركيز على قياس الأسئلة لنواتج التعلم الأساسية.. والتدرج في مستويات الأسئلة.. والابتعاد عن التعقيد

وعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع رؤساء المواد والمسئولين عن سحب بنك الأسئلة لامتحانات شهادة الثانوية العامة؛ بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، وذلك بمقر المركز بالمقطم، جاء ذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.