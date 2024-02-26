مشاركة الدكتور شوقي علام بصحبة السفير المصري بالجزائر في الافتتاح الرسمي لجامع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 فبراير 2024 08:25 صباحاً - شارك فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بصحبة د. مختار وريده سفير جمهورية مصر العربية في الجزائر في الافتتاح الرسمي لجامع الجزائر الكبير يوم ٢٥ فبراير الجاري، وذلك بحضور الرئيس الجزائري والوزير الأول وكبار رجال الدولة الجزائرية، وبمشاركة كبار الشخصيات الدينية وسفراء الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي المعتمدين في الجزائر.

ويعد الجامع الكبير أحد المشروعات العملاقة التي حظيت باهتمام كبير من الدولة الجزائرية، حيث يضم الجامع مركز ثقافي وقاعات لتنظيم المؤتمرات وجامعة ومكتبة كبرى.

وقد التقي الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية مع الرئيس الجزائري خلال مراسم الافتتاح، حيث نقل له تحيات السيد الرئيس والشعب المصري. كما أعرب كذلك عن أطيب التهاني والتمنيات لدولة الجزائر الشقيقة بمناسبة افتتاح جامع الجزائر ومركزه الثقافي.