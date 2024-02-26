نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرص التوظيف في وزارة العدل ومستندات التقديم المطلوبة لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة العدل عن توفر فرص توظيف لشغل بعض الوظائف التخصصية وفقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولوائحه التنفيذية، وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الوظائف المتاحة تشمل مجموعة متنوعة من المناصب الرئيسية في الإدارة العامة للوزارة.

وظائف وزارة العدل

وتشمل الوظائف المعلن عنها: رئيس قطاع الديوان العام، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والرعاية الصحية والاجتماعية، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي والسياسات، وغيرها من الوظائف ذات الصلة.

وحددت الوزارة المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التوظيف وفقًا للإعلان رقم 1 لعام 2024، وتشمل ما يلي:

بيان حالة وظيفية معتمد وممهور بشعار الجمهورية، يوضح الوظيفة الحالية للمتقدم والدرجة الوظيفية والمؤهل العلمي.

تقارير الكفاية عن آخر ثلاث سنوات بدرجة كفاية على الأقل.

بيان بالجزاءات التأديبية أو الجنائية التي تم توقيعها على المتقدم خلال الخمس سنوات الماضية، وما إذا كان محالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو تم توقيفه عن العمل خلال هذه الفترة.

تدرج وظيفي والخبرات الإشرافية التي شغلها المتقدم.

بيان بالعلاوات التشجيعية التي حصل عليها المتقدم.

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

بيان عن أبرز إنجازات المتقدم ومساهماته في الوحدة التي يعمل بها، مدعومًا بالمستندات المعتمدة والمؤيدة لذلك.

بيان بالمقترحات اللازمة لتطوير العمل في الوظيفة المتقدم لها.

الخطط والبرامج التي يقترحها المتقدم لتطوير العمل في الوظيفة المتقدم لشغلها ورفعمستوى الأداء فيها.

شهادات الخبرة والتدريب ذات الصلة بالوظيفة المتقدم لها.

أي وثائق أخرى تدعم التقديم وتساهم في تقييم الكفاءة والخبرة العملية للمتقدم.

وفيما يتعلق بإجراءات التقديم، يجب على الراغبين في التقدم للوظائف المذكورة أعلاه اتباع الإجراءات التالية:

قراءة الإعلان بعناية للتعرف على متطلبات وشروط التقديم لكل وظيفة.

جمع جميع المستندات المطلوبة والمذكورة أعلاه.

تعبئة استمارة التقديم وتقديمها مع المستندات المطلوبة إلى العنوان المحدد في الإعلان.

الالتزام بالمواعيد النهائية لتقديم الطلبات. قد تحدد الوزارة فترة زمنية محددة لاستلام الطلبات، ولا يتم قبول أي طلب تقديم بعد انتهاء هذه الفترة.

قد يتطلب الأمر إجراء اختبارات أو مقابلات شخصية لتقييم مهارات المتقدمين واختيار الأكفأ من بينهم.

بعد انتهاء عملية التقييم واختيار المرشحين المناسبين، يتم إعلان النتائج والتواصل مع المرشحين الناجحين لإجراء الإجراءات النهائية للتوظيف.

يجب على المتقدمين أن يلتزموا بالمعايير والقوانين المعمول بها في وزارة العدل، وأن يقدموا معلومات صحيحة ودقيقة في طلباتهم. يتم اختيار المتقدمين الذين يستوفون المعايير والمتطلبات المحددة وفقًا للتقييم المجرى للإعلان.