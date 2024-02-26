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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حي العمرانية يرفع الاشغالات والتعديات بالشوارع لتحقيق السيولة المرورية وراحة المواطنين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قام حي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة، تحت إشراف ومتابعة اللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس حي العمرانية، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بشوارع الوحدة العربية ومصرف الكونيسة واحمد لطفي السيد وترعة الزمر وأخيرا شارع سعد بن أبي وقاص.
وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتوفير سبل الراحة للمواطنين أثناء السير.
وذلك بناءا على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات على المحال والمقاهي والكافيهات المخالفة والتي تقوم بأشغال الطريق العام واستغلال أرصفة المشاه.
وأسفرت الحملة عن رفع نحو 800 حالة اشغال بالكافيهات والمحال المخالفة بالشوارع، وذلك لتحقيق الانضباط بالشارع والسيولة المرورية اللازمة.
كما تم إيداع المضبوطات بمخزن الحى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.