نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصادر: المنخفض الجوي يؤثر على غرب المتوسط ولا يؤثر على مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تكشفت آخر التطورات الجوية في مصر حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عاجل أن صور الأقمار الصناعية قد رصدت منخفضًا جويًا متعمقًا على غرب المتوسط ويتجه باتجاه اليونان، وأخذ شكل التنين.

ووفقًا للخرائط الجوية، يرافق هذا المنخفض سرعات رياح عالية وهطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية.

وبالنسبة لتأثير هذا "التنين اليوناني" على حالة الطقس في مصر، صرحت الأرصاد الجوية أنه ليس له أي تأثير وأن الأحوال الجوية ستكون مستقرة.

حالة الطقس في مصر اليوم

وفيما يتعلق بحالة الطقس في مصر اليوم، من المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للحرارة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائلًا للدفء على السواحل الشمالية، بينما ستكون درجات الحرارة شديدة البرودة ليلًا في معظم المناطق.

وحذرت الخرائط الجوية من تشكل الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يتعلق بحالة البحر، يتوقع أن يكون البحر المتوسط معتدلًا إلى مضطربًا مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر وتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية. أما البحر الأحمر، فسيكون خفيفًا إلى معتدلًا مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن المصرية اليوم: