وزيرة الهجرة تُشارك في حفل حصول مدينة شرم الشيخ على جائزة أفضل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 فبراير 2024 09:31 صباحاً - وزيرة الهجرة: فخورة بالتقدير العالمي لمدينة شرم الشيخ كأفضل مقصد سياحي آمن ولمحافظها لجهوده كقائد للتنمية في مدينة سياحية.. والجائزتان وثيقتان عالميتان تبرهنان على صحة توجه الدولة فيما يتعلق بالربط ما بين السياحة والتنمية وشهادة على ما تتمتع به مصر من آمن وآمان

السفيرة سها جندي: تعاون مشترك مع محافظة جنوب سيناء لدعم وتشجيع السياحة الصحية في مصر

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في حفل تكريم السيد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بترشيح سيادته من قبل الاتحاد الإفريقي الآسيوي للسياحة والتنمية والتكنولوجيا لنيل أعلى جائزة يقدمها الاتحاد وهي جائزة AFASU الذهبية "رجل العام"، لأفضل محافظ قائد للتنمية لمدينة سياحية في العالم، وفوز مدينة "شرم الشيخ"، بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ولفيف من رجال الأعمال، وأعضاء الغرف الفندقية السياحية، وممثلي وزارة السياحة.

وخلال كلمتها في حفل التكريم، هنأت السفيرة سها جندي، السيد المحافظ على فوز مدينة السحر والجمال "شرم الشيخ"، درة أرض الفيروز، بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم، بإجماع 42 محكما، رغم التنافس الشديد للحصول على هذه الجائزة، مشيرة إلى أن محافظة جنوب سيناء، تشهد عملية تنموية كبيرة بمختلف الأصعدة بقيادة اللواء خالد فودة، وأن هذه الدوله تمثل برهانا عالميا ووثيقة على ما تتمتع به مصر من أمن وأمان.

كما وجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، التهنئة إلى السيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لترشيح سيادته للجائزة باعتباره أفضل محافظ وقائد تنموي في مدينة سياحية، مشيرة إلى أنه يستحقها عن جدارة نظرا لجهوده المخلصة لتطوير وتنمية محافظة جنوب سيناء، والنهوض بقطاع السياحة بمشاركة جهات الدولة المختلفة والمستثمرين (والكثير منهم من المصريين في الخارج) بما جعل محافظة جنوب سيناء واحدة من أهم المقاصد السياحية الجاذبة على مستوى العالم أجمع، وحول مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ومقصد للسياحة البيئية ودعم أبناء وبدو سيناء للمحافظ في جهوده بتحويل مدينتهم إلى مقصد سياحي آمن يتمتع بأفضل مستويات التنمية المستدامة على مستوى المدن السياحية في العالم، وهي شهادة أيضا على توجه مختلف للجمهورية الجديدة يواكب العصر، في منح جهود التنمية المستدامة الأولوية في التخطيط الاستراتيجي للدولة.

كما وجهت وزيرة الهجرة التحية لضيوف مصر الأعزاء، من أعضاء الاتحاد الإفريقي الآسيوي، وهو الاتحاد الدولي ذو الانتشار الواسع في عدد كبير من الدول الأفرو آسيوية والمنبثق من منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية التي انطلقت فكرتها في مؤتمر باندونج في أندونيسيا ضمن جهود دول عدم الانحياز على يد الثلاثة الزعماء المؤسسين جمال عبد الناصر وچوزيف تيتو ونهرو، والتي تضم في عضويتها 90 دولة إفريقية وآسيوية وهي عضو في منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.

كما ثمنت السفيرة سها جندي، الجهد البناء والتعاون المشترك والمستمر بين وزارة الهجرة ومحافظة جنوب سيناء في مجال السياحة، من خلال الربط بين المصريين بالخارج والسياحة في مصر، وتنظيم برامج مخصصة للمصريين بالخارج خاصة الشباب من الجيلين الثاني والثالث ودعوتهم لزيارة مصر وخاصة أرض الفيروز سيناء، بالإضافة للتنسيق الدائم مع محافظة جنوب سيناء للتعاون والترويج ما بين أوساط المصريين بالخارج في مجال السياحة الصحية، والتي يتم حاليا ترتيب مؤتمر لها يعقد بالعاصمة الإدارية خلال يومي ٢ و٣ مارس القادمين.

وتابعت وزيرة الهجرة أن محافظة جنوب سيناء، شهدت الفترات الماضية، عددا من الإنجازات في مجالات التنمية المختلفة، بالإضافة إلى تنظيمها مهرجان الهجن، وهو نوع من الإبل، تستخدم للرياضة والركوب، مشيرة إلى التواجد الاستثماري الكبير من قبل المصريين بالخارج داخل المحافظة في إطار حرصهم على الاستثمار في وطنهم مصر.