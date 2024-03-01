نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحسين خدمات النقل العام خلال شهر رمضان المبارك في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمل وزارة النقل المصرية على تحسين خدمات النقل العام، بما في ذلك مترو الأنفاق والحافلات، استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

تهدف هذه الخطوة إلى توفير خدمة ملائمة للمواطنين خلال هذا الشهر المبارك، الذي يتزامن مع المناسبات الدينية والأعياد القومية.

تُوفِّر الوزارة خدمات النقل بأفضل شكل ممكن، مع التركيز على الراحة والدقة والأمان.

مواعيد مترو الأنفاق خلال شهر رمضان

مواعيد مترو الأنفاق خلال شهر رمضان المبارك تم تحديدها على النحو التالي:

يبدأ أول قطار من جميع المحطات في الساعة الخامسة والربع صباحًا.

ينتهي آخر قطار على الخط الأول، الذي يربط المرج وحلوان الجديدة، في الساعة الثانية عشرة والربع صباحًا.

ينتهي آخر قطار على الخط الأول مع الخط الثاني في محطة أنور السادات في الساعة الواحدة صباحًا.

ينتهي آخر قطار على الخط الثاني، الذي يربط شبرا الخيمة والمنيب، في الساعة الثانية عشرة والنصف صباحًا.

ينتهي آخر قطار على الخط الثالث، الذي يربط عدلي منصور، في الساعة الثانية عشرة وسبع دقائق.

ينتهي آخر قطار على الخط الثالث في محطة روض الفرج في الساعة الثانية عشرة وثمان وثلاثين دقيقة.

ينتهي آخر قطار على الخط الأول مع الخط الثالث في محطة جمال عبد الناصر في الساعة الثانية عشرة والنصف صباحًا.

ينتهي آخر قطار على الخط الثاني مع الخط الثالث في محطة العتبة في الساعة الثانية عشرة والنصف صباحًا.

كما يتوفر رقم استقبال الشكاوى لمترو الأنفاق للمواطنين الذين يحتاجون إلى تقديم شكاوى أو اقتراحات. وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل المصرية أنه تم توفير مكاتب مخصصة لاستقبال الشكاوى والاقتراحات في عدد من المحطات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن التواصل عبر الخط الساخن على الرقم 16048، ويمكن أيضًا التوعلى الصفحة الرسمية لمترو الأنفاق على فيسبوك، كما يتوفر رقم واتساب للتواصل على الرقم 01221116048.

تحسين خدمات النقل العام خلال شهر رمضان المبارك في مصر

بهذه التحسينات وتوفير وسائل التواصل المختلفة، تسعى وزارة النقل المصرية لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم خدمة النقل العام بشكل مريح ودقيق وآمن خلال شهر رمضان المبارك.

يأمل الجميع أن تكون هذه الخطوات الإيجابية في تحسين الخدمات العامة تسهم في تحقيق راحة وسعادة الركاب وتعزيز روح التعاون والتضامن في المجتمع خلال هذا الشهر المبارك.