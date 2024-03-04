نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكليف المعهد العربي للدراسات بعمل خطة عاجلة لاستكمال الطلاب الفلسطينيين تعليمهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خلف الزناتي رئيس اتحاد المعلمين العرب، أن أعضاء الاتحاد من نقباء المعلمين ورؤساء المنظمات التعليمية فى الوطن العربى، خلال اجتماعهم لليوم الثانى على التوالى صباح اليوم بالقاهرة، بعثوا رسالة شكر وعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي، على جهوده الكبيرة وحرصه الدائم على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى أشقائنا الفلسطينيين، وبقاء معبر رفح مفتوح دائما كشريان حياة للأشقاء فى فلسطين، تعبر من خلاله كافة المساعدات الدولية للأراضى الفلسطينية.

وأوضح "الزناتى"، أن أعضاء اتحاد المعلمين العرب، وجهوا الشكر لمصر قيادة وحكومة وشعبا على الدعم الدائم والمستمر للقضية الفلسطينية، ومساندة حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة.

وأوصى المشاركين فى اجتماعات اتحاد المعلمين العرب بالقاهرة، تكليف المعهد العربي للدراسات التابع للاتحاد، بعمل دراسة عاجلة تتضمن حلولا عملية باستخدام التكنولوجيا والفيديوهات التعليمية لاستكمال الطلاب الفلسطينيين تعليمهم وعامهم الدراسي، والتغلب على صعوبات الدمار الكبير الذى لحق بالمدارس والجامعات الفلسطينية نتيجة القصف الغاشم من آلة القتل الإسرائيلية تجاه المنشآت الحيوية الفلسطينية.

وأكد المشاركين فى اجتماعات الهيئة التشاورية لاتحاد المعلمين العرب المنعقدة بالقاهرة، تقديم كل الدعم لتحقيق خطة استكمال الطلاب الفلسطينيين تعليمهم الدراسي خلال الفترة المقبلة، وتسخير امكانيات الاتحاد لتحقيق ذلك.

واستعرض اجتماع اتحاد المعلمين العرب، تقريرا عن الدمار الذى لحق بالمنشآت التعليمية الفلسطينية منذ بدء العدوان الإسرائيلى الوحشى على قطاع غزة، وتحول الحياة فيه إلى صراع يومي من أجل البقاء، وأصبح التعليم أحد الضحايا، وحرم آلاف الطلاب من تحصيل دروسهم، وتحولت المدارس في غزة إلى بؤرة للاستهداف الإسرائيلي، وبلغ عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان إلى أكثر من 5 آلاف و379 طالبا وطالبة، واصابة اكثر من 8 آلاف، واستشهاد 255 معلما وإداريا، واصابه 891 معلما.

وأكد التقرير، أن 286 مدرسة حكومية و65 مدرسة تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتدمير بشكل كبير فى قطاع غزة.

وأوضح التقرير الذى عرض على اجتماع اتحاد المعلمين العرب المنعقد بالقاهرة، أن 620 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة ما زالوا محرومين من التعليم ويعاني معظم الطلبة من صدمات نفسية، نتيجة مشاهد العنف والدمار التى يتسبب فيها العدوان الإسرائيلى على المدنيين العزل.

وكانت نقابة المعلمين المصرية، استقبلت نقباء المعلمين العرب، ورؤساء ومسئولى المنظمات التعليمية بالدول المشاركة، على مدار الأيام السابقة، لعقد الجلسات التشاورية بالقاهرة، لبحث تقديم الدعم من الاتحاد لكافة الدول الأعضاء بالوطن العربى وخاصة فلسطين فى ظل العدوان الإسرائيلى الغاشم على المدنيين العزل وتدمير المنشآت الحيوية، ومنها المدارس والجامعات.