نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قانون جديد لاستغلال الغاز والزيت في البحر المتوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 181 لسنة 2023، الذي يخول وزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أكسون موبيل إيجيبت "ابستريم" للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط.

تتبنى القواعد والإجراءات المتبعة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

يأتي هذا القرار في إطار توفير المصادر الطبيعية وتحفيز الاستثمار في قطاع البترول والطاقة.

تم التأكيد على عدم صحة التقارير التي تحدثت عن تقديم الموعد المحدد لصرف الحسابات، وتم تحديد موعد صرف حساب المواطن لشهر مارس 2024 من 10 مارس إلى 14 مارس 2024.

يجدر بالذكر أن الاتفاقية وضعت خطوات وإجراءات مفصلة للعمل في المنطقة المحددة، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين والشروط المحددة في الاتفاقية.