نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير العمل يوجه بصرف إعانات لضحايا حادث إيتاي البرود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر وزير العمل حسن شحاتة توجيهات للإدارة المختصة في مجال العمالة غير المنتظمة لسرعة صرف إعانات للعمال الضحايا في حادث انقلاب سيارة نصف نقل في منطقة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

يُقدم الوزير دعمًا ماليًا قدره 200 ألف جنيه لكل متوفي و20 ألف جنيه لكل مصاب، ويأتي هذا ضمن بند الحوادث الذي تم استحداثه لمواجهة حوادث الطوارئ للعمال غير المُنتظمين.

وحث الوزير الإدارة على سرعة انتهاء إجراءات تسليم التعويضات بمجرد استلام الأوراق المطلوبة من أسر الضحايا.

الحادث شمل انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بمركز إيتاي البارود، مما أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى إيتاي البارود.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تتعامل مع ملف "تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة" وتسعى لتقديم خدمات أوسع لهذه الفئة وتعزيز قاعدة البيانات لتقديم الدعم المطلوب، بمتابعة منصة إلكترونية لتسهيل تسجيل البيانات وفقًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ضحايا حادث ايتاي البرود

بناءً على معلومات من مديرية عمل البحيرة، تم تأكيد وفاة 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين في حادث انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الزراعي بمركز إيتاي البارود.

تم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود، وقد تلقت وزارة العمل قائمة نهائية بأسماء الضحايا، حيث تم التأكد من وفاة كريم سعيد محمد على الشيمي، ومحمد سمير محمد محمود شومان، وأحمد عبدالهادي فتحي عبدالهادي السبكي، ويوسف عماد محمود مصطفى عمر، وخالد وليد على محمد الشيمي، والحسين محمد عبدالسلام حسن.

بينما يُعتبر الآخرون مصابين، وهم: أحمد أيمن صبحي عبدالحليم، وأحمد هشام عبدالمنعم عبدالعال، والحسن محمد عبدالسلام حسن حامد، وزياد حمادة جمعة محمد الشيمي، وطارق عادل السيد علام، وعوض جمعة محمد الشيمي، ومحمد رجب محمد مبروك، ومحمد أحمد زكى طه سليم، ومحمد صلاح إسماعيل حسين، ومحمود سمير جابر أحمد خضر، ومحمود محمد أحمد محمد عليان، ومصطفى أحمد السيد إبراهيم، ومنى حسين عبدالفتاح حرحش، وإسلام مهنا جابر سليم، ومنة الله محمد الطويل.