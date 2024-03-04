نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انباء مضللة حول القبض على حمير للذبح في شهر رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً تفيد بقبض السلطات على أفراد يحملون 600 حمارًا جاهزًا للذبح، بهدف توزيع لحومها في شهر رمضان في مصر.

تم استخدام مقطع فيديو من تقرير عام 2015 لقناة "الحياة" لدعم هذه الشائعات، حيث تم الكشف حينها عن مزرعة حمير في الفيوم.

بالبحث تم التحقق من عدم صحة الخبر، إذ يعود مقطع الفيديو إلى عام 2015، حيث ضُبِطَت مجموعة بحوزتها حمير في منطقة طامية.

وتمت مصادرة 1500 حمار حي و30 حمارًا مذبوحًا، وتم القبض على 8 أشخاص يقومون بتجهيز لحومها للبيع.

عام 2022، تم العثور على مقبرة حمير في صحراء الفيوم تحتوي على أكثر من 3000 حمار، وتمت مصادرتها.

كانت اللجنة التي شكلها محافظ الفيوم قد اكتشفت هياكل عظمية لحمير، وأكدت أنها استُخدمت للاستفادة من جلودها، مشيرة إلى أنه تم العثور على حمير مسلوخة بكامل لحومها.