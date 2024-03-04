نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسليم شقق سكن مصر 2024 بأرض المعارض.. تفاصيل مواعيد الإستلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقترب الأيام من موعد مهم، حيث يتم تسليم دفعة جديدة من شقق سكن مصر 2024 بمشروع أرض المعارض.

سيبدأ التسليم من يوم الأحد المقبل، 10 مارس 2024، وحتى الإثنين، 25 مارس 2023.

هذا الإعلان جاء من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

يتناول هذا التسليم شقق المنطقة الأولى بأرض المعارض، مسلسل رقم (3-4-5) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 المراحل التالية لها.

فيما يتعلق بإجراءات التسليم، يُطلب من العملاء الفائزين بالوحدات السكنية التوجه لبنك التعمير والإسكان في مدينة نصر لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه لجهاز المدينة بمركز المدينة لتسجيل البيانات واستلام الوحدة.

تم الكشف جدول زمني لتسليم الوحدات، حيث سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 150 في 10 مارس، وتتابع باستلام وحدات العمارات بمعدل يومي حتى 25 مارس.

هذه الخطوات تأتي في إطار جهود توفير الإسكان للمواطنين وتسهيل العمليات الإدارية المتعلقة بها.

موعد تسليم شقق سكن مصر أرض المعارض



جاء الجدول الزمني لتسليم شقق سكن مصر 2024 بأرض المعارض، وفقًا لما أعلنه المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، على النحو التالي: