الكهرباء تطلق "منصة مصر للطاقة الشمسية" لزيادة التوسع فى الخلايا الشمسية أعلى اسطح المبانى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 مارس 2024 03:36 مساءً -

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة "منصة مصر للطاقة الشمسية"، بالتعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ومشروع نظم الخلايا الصغيرة والمتوسطة التابع لمركز تحديث الصناعة.

اطلاق المنصة جاء في اطار استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقام الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإطلاق المنصة، التي تعد منصة تفاعلية يتم من خلالها التعرف على "محطات طاقة شمسية" ومتابعة تركيبها للمواطنين أفراداً وشركات، وربطها على شبكة الكهرباء القومية عن طريق شركات التوزيع المختلفة وتتيح أيضاً التواصل مع العملاء والجهات المعنية عن طريق: البريد الإلكتروني والرسائل النصية علي الموبيل و التنبيهات علي المنصة.

وتم إنشاء لوحة متابعة مركزية من خلال مركز المتابعة والتشغيل الرقمي الذي تم إنشائه بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية، يمكن من خلاله متابعة المخطط الزمني لكل مشروع لتسهيل أي عقبات في حالة وجودها، وأيضا إصدار التقارير والإحصائيات التي يتم من خلالها متابعة المشاريع وطلبات الربط والتأهيل وحصر القدرات المركبة بالشبكة الكهربائية .

وفضلاً عن ذلك فقد تم إنشاء منظومة شكاوى قوية تربط جميع الجهات المعنية، الأمر الذي يساهم بشكل سريع نحو حل ومعالجة أي شكاوي بشكل أسرع.

ووجه شاكر بأهمية الإهتمام نحو زيادة الإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية ، لتقليل نسبة الإعتماد على الوقود الأحفورى، بما يساعد فى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضاً على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعى لما لذلك من أثر كبير على المردود الإقتصادى.

وقدم الوزير شكره لكل من ساهم فى إنشاء هذه المنصة ومتمنياً بأن يكون استكمالاً للجهود المبذولة من أجل تقدم أمتنا العربية بأكملها.