منها أن تؤول أرصدة الصندوق المركزي إلى حساب صندوق تكافل وكرامة.. الشيوخ يوافق نهائيا على قانون الضمان الاجتماعى الموحد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 مارس 2024 03:36 مساءً - شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، المقدم من الحكومة.

وقال رئيس المجلس: نتمنى إن يكون لدينا مثل هذه القوانين التى تخدم قاعدة كبيرة من المواطنين، مقدما الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى لدورها.

ووجهت الحكومة الشكر عل لسان وزير شئؤن المجالس النيابية، لأعضاء المجلس على ما دار من مناقشات ثرية بالجلسة، قائلا:"أنا شخصيا استفدت منها".