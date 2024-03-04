نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "زلزال في البحر الأحمر "المعهد القومي للبحوث الفلكية ينفي الحدوث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت أنباء في الساعات الأخيرة حول حدوث زلزال في منطقة البحر الأحمر، تحديدًا في منطقة مرسى علم.

لكن وفقًا لتصريحات الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإنه لا صحة لتلك الأخبار ولم تسجل أي هزات أو زلازل في المنطقة خلال الساعات الماضية.

المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يشدد على ضرورة الحذر واتخاذ الإجراءات السليمة في حال حدوث زلزال.

من بين هذه الإجراءات، الابتعاد عن الأشياء غير المثبتة والانخراط في أماكن آمنة، فضلًا عن فصل الكهرباء والغاز في حالة الطوارئ.

تجدر الإشارة إلى أن تلك النصائح تأتي في إطار التوعية حول السلامة الشخصية خلال حالات الزلازل، والتي يجب على الأفراد اتباعها لتجنب المخاطر المحتملة.