موعد مباراة الأهلي والزمالك فى نهائى كأس مصر 2024 والقنوات الناقلة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يقوم الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم باستئناف تدريباته اليوم، الإثنين، في استاد مختار التتش بعدما حصل لاعبي الفريق على راحة أمس، وذلك بعدما قام الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري، مارسيل كولر بغلق ملف مباراة يانج أفريكانز التنزاني التي تم إقامتها مساء يوم الجمعة في استاد القاهرة، في إطار الجولة الختامية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وفاز بها النادي الأهلي بهدف دون رد، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يقام فيها نهائي كأس مصر في دولة أخرى.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

يواصل النادي الأهلي استعداداته لمواجهة نادي الزمالك المصري في الثامنة مساءًا في يوم الجمعة في استاد الأول بارك لخوض نهائي بطولة كأس مصر الموسم الماضي التي تقوم السعودية باستضافتها للمرة الأولى في التاريخ، وقد كان مشوار الفريقين في بطولة كأس مصر حافلًا بالأحداث حيث تأهل النادي الأهلي لنهائي الكأس بالفوز على فريق إنبي بثلاثية نظيفة في شهر أكتوبر الماضي، بينما تأهل الزمالك بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح وذلك بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي والوقت الإضافي بالتعادل ٣/٣.

مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تواجها الفريقين من قبل ٢٠ مرة في نهائي بطولة كأس مصر، وفاز النادي الأهلي بـ ٩ مواجهات، بينما فاز الزمالك بنفس العدد، فيما تم فوزهما باللقب مناصفة مرتين، وكان أول كلاسيكو يجمع بين الأهلي والزمالك في موسم 1927-28، في تلك المواجهة فاز الأهلي بهدف دون رد، بينما جاء آخر لقاء لهما في نهائي كأس مصر في موسم 2020-21، وفاز بها نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف.