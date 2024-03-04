نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطوير إدارة المطارات في مصر.. رئيس الوزراء يرأس اجتماعًا لدعم القطاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات المقترحة من وزارة الطيران المدني لتطوير وتحسين إدارة وتشغيل المطارات المصرية بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين.

تم التأكيد على جهود الحكومة في تعزيز قطاع الطيران المدني لتعزيز تنافسيته إقليميًا وعالميًا وتكامله مع عملية التنمية الشاملة.

تمحور الاجتماع حول إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات لتحسين خدمات الركاب وزيادة الإيرادات.

أوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الاجتماع تناول الإجراءات التنفيذية لتنمية المطارات، مع التركيز على استغلال البنية التحتية بشكل أمثل وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وأشار إلى أهمية تحسين تجربة المسافرين وتعزيز الاستدامة والتحول الرقمي.

تم اتخاذ خطوات لاختيار استشاري دولي ذو خبرة لوضع خطة متكاملة لعملية الطرح لإدارة المطارات المصرية.

سيتم دعوة شركات عالمية للمشاركة في هذا الطرح، مع التركيز على تحسين خدمات المسافرين. تم استعراض قائمة بكبرى الشركات الاستشارية ومناقشة المعايير الفنية والمالية لاختيارها، إلى جانب التصور الأولي للإطار الزمني للطرح.